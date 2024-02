Premiers noms pour la 12e édition du Weekend des Curiosités !

Partager Facebook

Le Weekend des Curiosités est de retour pour une 12ème édition les 31 mai, 1er et 2 juin 2024. Découvrez les 8 premiers noms de la programmation !

Déjà 12e édition pur le Weekend des Curiosités. LE festival dédié aux musiques actuelles met en lumière les talents de demain de la scène rap, électronique, pop… L’association des Curiosités – à l’initiative de l’événement depuis 2009 – met un point d’honneur à programmer les artistes qui feront l’actualité de demain et offrir aux festivaliers un moment de fête, de découvertes et de convivialité dans un Bikini complètement repensé pour l’occasion avec 3 scènes et des animations diverses tout le long du weekend.

Cette année, une attention toute particulière sera apportée aux questions environnementales, de solidarité et aux nouveaux enjeux de transitions écologiques, la journée du dimanche 2 juin y sera d’ailleurs grandement consacrée.

Dans les premiers noms, les organisateurs nous offrent un joli line up de Curiosités avec Blowsom, Colt, Gogo Green, Houdi, Marguerite Thiam, Peet, Samir Flynn et Slimka.

Billetterie du festival ouverte sur https://lebikini.com/2024/05/31/wec2024-pass2jours