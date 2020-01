Sortie de l’album « Autour de minuit », un hommage à Nougaro au profit du canal du Midi

Partager Facebook

La Mission Mécénat de VNF, la Maison Nougaro, l’association « Les Eléments » et la Fondation d’entreprise Crédit Agricole Toulouse 31, se sont associées autour d’un projet solidaire au profit du canal du Midi : un CD dédié à Claude Nougaro, personnage emblématique du sud-ouest.

Au programme : des chansons de Nougaro, Hervé Suhubiette aux arrangements et au chant, David Linx (Victoire du jazz 2019) en invité, le chœur Archipels, un trio instrumental avec Lucas Lemauff au piano, Frédéric Cavallin à la batterie et Vincent Ferrand à la contrebasse, Claire Suhubiette à la direction et Joël Suhubiette à la direction artistique.

Au-delà du soutien fidèle des partenaires institutionnels des Eléments (la Drac Occitanie, la Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne et la ville de Toulouse) et de quelques partenaires privés, c’est grâce à l’impulsion de Voies Navigables de France et de la Fondation Crédit Agricole Toulouse 31 que le projet se concrétise et qu’il fait résonner un peu plus encore l’Occitanie en reversant pour chaque disque acheté, 1 euro pour la replantation du canal du Midi, si bien chanté par le maître toulousain, et 1 euro au profit de la Maison Nougaro inaugurée en septembre dernier au Port de l’Embouchure par Cécile Nougaro, fille de l’emblématique chanteur.

Ses plus belles chansons (Toulouse, La Danse, Le coq et la Pendule, Marcia Martienne, C’est ça la vie, K You K Yaw, Bidonville et aussi un inédit, Dans les bras de l’ours) ont été reprises par le chœur Archipels, gravées sur un CD dont la sortie officielle est prévue le 17 janvier 2020. Pour chaque CD vendu, 1€ sera reversé à Voies navigables de France et 1€ à la Maison Nougaro.

ARCHIPELS NOUGARO from Hervé Suhubiette on Vimeo.