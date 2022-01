Michele Torr ce dimanche au Bascala

Partager Facebook

Michele Torr fêtera 50 ans de Chanson au Bascala de Bruguières ce 30 janvier 2022.

Michèle Torr a foulé sa premières scène à 6 ans et connu son premier succès à 16 ans. Elle est depuis 1963 l’artiste populaire choisie par les français, 30 millions de disques vendus, 30 disques d’or et 1 de platine, elle a enregistré plus de 450 chansons dont « Emmène-moi », « Je m’appelle Michèle », « Une petite française », « J’en appelle à la tendresse », « Lui », « Une vague bleue », et tant d’autres.

Michèle Torr chante l’amour, la passion, le don de soi. Sa voix caressante et puissante, aux accents veloutés, émane des tréfonds de son être. Cette artiste hors du commun offre un spectacle d’une grâce et d’une pureté rares, riche de toutes les émotions. Avec sa présence, son talent, ses magistrales interprétations a cappella, sa voir claire, éclatante, avec ce rien de modulations rauques qui apportent une sensualité douce et prenante, elle conquit tous les publics.

Aujourd’hui c’est accompagnée du Richard Gardet Orchestra que cette grande artiste a décidé de retrouver son public lors d’une grande tournée nationale.

Michèle Torr fête ses 50 ans de carrière et poursuit sa tournée nationale en 2022. Elle passera par le Bascala ce dimanche 30 janvier.