Cinémathèque de Toulouse : Le cinéma à la maison pour les plus jeunes !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Cinémathèque de Toulouse propose de nouvelles activités pour le jeune public afin de profiter du cinéma à la maison pendant les vacances d’été.

Ca y est ! La Cinémathèque de Toulouse rouvre ses portes pour le Cinéma en plein air, des séances sous les étoiles pour tous. Et pour accompagner les jeunes cinéphiles en vacances, le haut lieu du cinéma toulousain leur propose de découvrir un nouveau jouet optique, un court film de 1912 issu des collections ou encore une interview de Jean-Carl Feldis, bruiteur de cinéma.

Avant la sélection, sachez que le cinéma en plein air propose des films pour le jeune public comme Wall E, Max et les Maximonstres, Jour de Fêtes…

Enfin, à la rentrée, les séances juniors reprennent avec un cycle consacré au cinéma italien. Rendez-vous le 12 septembre à 16h avec le Pigeon de Mario Monicelli.

Atelier ciné : Fabrique ton sténopé !

Un nouveau jouet optique à réaliser en quelques minutes. Ancêtre de l’appareil photo ou de la caméra, le sténopé te permettra d’observer le monde autrement !

La fiche : http://pdf.lacinemathequedetoulouse.com/fiche-atelier-stenope.pdf

Trésors sur pellicule : Plus de chauves – Pathé Frères

Le son au cinéma

Une pastille sonore pour en savoir plus sur la bande-son des films avec Jean-Carl Feldis, musicien et bruiteur pour le cinéma.

pour écouter : http://pdf.lacinemathequedetoulouse.com/pastille-son-bande-son.mp3

À découvrir : Les revues Cin‘épi et PopCorn

Deux revues de cinéma pour les enfants. Pour les plus jeunes, Cin’épi présente tous les 6 mois un numéro consacré à un film ou un thème cinématographique. La revue PopCorn, à partir de 8 ans, explore l’univers d’un classique du cinéma. Toutes deux proposent à leurs jeunes lecteurs des jeux, des interviews ou des petits articles illustrés et adaptés.