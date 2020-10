Sortie Cinéma ! Parents d’élèves, Mon grand-père et moi, L’enfant rêvé…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine au cinéma, on découvrira Parents d’élèves, Mon grand-père et moi, L’enfant rêvé et Relic.

Parents d’élèves de Noémie Saglio avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Mais voilà, Vincent a une très bonne raison de faire ceci et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

Mon grand-père et moi de Tim Hill avec Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son grand-père et s’installer, à contrecœur, au grenier. Avec l’aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n’hésitera pas à employer les grands moyens.

L’Enfant rêvé de Raphaël Jacoulot avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille…

Relic de Natalie Erika James avec Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote

Lorsqu’Edna disparaît, sa fille et sa petite-fille Sam se rendent dans leur maison familiale isolée pour la retrouver. Peu après le retour d’Edna, les deux femmes commencent à sentir qu’une présence insidieuse dans la maison.