Sortie Cinéma : Light of My Life, Yakari, Voir le Jour…

Cette semaine au cinéma, peu de sorties mais on pourra y découvrir Light of My Life, Yakari, Voir le Jour, The Crossing mais aussi la ressortie en salle de Inception et Arizona Junior.

Light of my Life de Casey Affleck avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss

Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Son plus grand défi est ailleurs: alors que tout s’effondre, comment maintenir l’illusion d’un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?

Yakari, le film de Toby Genkel, Xavier Giacometti

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume… et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.

Voir le jour de Marion Laine avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.

The Crossing de Bai Xue avec Huang Yao, Sunny Sun, Carmen Soup

Peipei est une lycéenne de 16 ans qui vit avec sa mère à Shenzen et étudie à Hong Kong. Avec sa meilleure amie Jo, elles rêvent de vivre un jour de Noël sous la neige au Japon. Alors que Peipei cherche du travail pour financer ce voyage, le petit ami de Jo lui propose de se faire de l’argent en passant illégalement des téléphones portables par la frontière.

