Du cinéma en plein air au Chateau de Pinsaguel

Jusqu’au 28 aout, tous les mercredis, vendredis et certains samedis, découvrez le cinéma en plein air au Château de Pinsaguel, à 20 minutes de Toulouse. Et avant la séance, dès 19h, rendez-vous avec » La Guinguette du Ciné ».

Le Cinéma Véo Muret prend ses quartiers d’été au cœur d’une nature préservée, à la confluence entre Ariège et Garonne. Site architectural d’exception, le Château des Confluences à Pinsaguel se transforme deux soirs, voir trois, par semaine en salle de projection à ciel ouvert. La grande particularité, par rapport aux autres cinémas en plein air, est le fait de diffuser des films récents ou sortis en salle dernièrement. Par exemple, on a droit à une avant-première ce vendredi 7 aout avec « J’irai mourir dans les Carpates » et aussi le très attendu Tenet de Christopher Nolan.

A partir de 19h et jusqu’au début des projections, le Château vous ouvre ses portes. Avec votre place de cinéma vendue à l’entrée, vous pouvez profiter de la Guinguette du Ciné : buvette, petite restauration proposée par nos Food-Trucks, animations festives et culturelles dans la cour du Château.

Les films débutent à partir de 21h30-22h, quand la nuit est tombée sur le chateau.

Prochains rendez-vous :

avant première de « J’irai mourir dans les Capates » vendredi 7 aout en présence d’Antoine de Maximy

Le Roi Lion ( film live) mercredi 12 aout

A Couteaux Tirés le vendredi 14 aout

Belle-Fille mercredi 19 aout

Zootopie vendredi 21 aout

La La Land le samedi 22 aout

Effacer l’Historique le mercredi 26 aout

Tenet le vendredi 28 aout

A Star is Born le samedi 29 aout