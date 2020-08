Découvrez le clip de « Fabian » de Carlito pour le papa de BigFlo & Oli

Partager Facebook

Fabian Ordonez, papa de Bigflo & Oli, a le droit à une chanson spéciale avec Carlito du duo comique McFly & Carlito.

Ce weekend, le duo star de youtube McFly et Carlito retrouvait les toulousains BigFlo & Oli pour une nouvelle vidéo Méli-Mélo 3. En un jour, la vidéo a dépassé les 4 millions de vues. Un nouveau succès pour les humoristes comme pour les deux rappeurs. En plus des deux frangins natifs de Toulouse, on découvre leur père, Fabian Ordonez sous son meilleur jour, bras dessus bras dessous avec Carlito pour un clip musical hors-norme.

Dans la chanson » Fabian », Carlito rend un hommage appuyé au Papa de BigFlo & Oli. Martin Bonami s’occupe du chant, des paroles et de la musique pour cet hymne à la gloire de Fabian Ordonez. La vidéo a été tourné dans les rues de Toulouse, on y reconnait des magasins et surtout le CApitole de Toulouse. On vous laisse découvrir ce nouveau délire de McFly et Carlito sans oublier de regarder Meli Melo 3 pour bien comprendre l’historique de cette chanson.