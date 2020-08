Sortie cinéma : Les blagues de Toto, Greenland, Bigfoot Family…

Partager Facebook

Cette semaine au cinéma, on découvrira Les blagues de Toto, Greenland, Bigfoot Family, l’Infirmière, Eva en août ou encore Greenland.

Les Blagues de Toto de Pascal Bourdiaux avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Greenland – Le dernier refuge de Ric Roman Waugh avec Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn

Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre.

L’Infirmière de Kôji Fukada avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d’une famille qui la considère depuis toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d’enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

Bigfoot Family de Ben Stassen, Jérémie Degruson avec Kylian Trouillard, Yuri Lowenthal, Marieve Herington

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.

Eva en août de Jonás Trueba avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme

Le Défi du champion de Leonardo D’Agostini avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino

Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapidement remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier. Ils vont apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue…