Hoshi en concert en 2021 à Toulouse

La chanteuse Hoshi sera en concert au Zénith de Toulouse le 16 mars 2021.

Prévu donc le 5 novembre prochain, il faudra attendre le 16 mars 2021 pour découvrir Hoshi en concert à Toulouse. Elle nous présentera son nouvel album « Sommeil Levant ». Après une tournée de plus de 100 dates pour présenter son premier album « Il suffit d’y croire », certifié disque de platine, la chanteuse marque de plus en plus le paysage musical français.

Il faudra encore patienter pour la découvrir en concert à Toulouse.

Réservations : www.bleucitron.net