Sortie Cinéma : Dark Waters, Judy, Invisible Man, Mes jours de Gloire…

Mark Ruffalo stars as « Robert Bilott » in director Todd Haynes’ DARK WATERS, a Focus Features release. Credit : Mary Cybulski / Focus Features

Cette semaine, au cinéma, on pourra découvrir Dark Waters, Judy, Invisible Man, Mes jours de Gloire, Mine de Rien et The Boy.

Dark Waters de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région.

Invisible Man de Leigh Whannell avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et sa fille adolescente. Mais quand l’homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s’il est réellement mort…

Judy de Rupert Goold avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie.

Mes jours de gloire de Antoine de Bary avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe Lambert

Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la trentaine, il vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou.

Mine de rien de Mathias Mlekuz avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier

Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire un parc d’attraction « artisanal » sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

The Boy : la malédiction de Brahms de William Brent Bell Avec Katie Holmes, Christopher Convery, Owain Yeoman

Recherchant un environnement calme pour leur fils et ignorant tout de son funeste passé, un couple s’installe dans le Manoir Heelshire. Bientôt le jeune garçon se lie d’une troublante amitié avec une poupée étrangement réaliste qu’il appelle Brahms…