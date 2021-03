Le toulousain Prattseul dévoile son « Vendredi 13 »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Prattseul nous ouvre les portes de son univers à travers « Vendredi 13 », premier volume de sa trilogie de clip-vidéo « Prattseul, Enchanté ».

En 2018, à Toulouse, Simon Tirel crée le projet Prattseul. Pratt, pour Hugo père de Corto Maltese, et Seul car c’est son projet solo. Entre musique et un univers cinématographique marqué, le projet du toulousain nous embraque dès la première écoute. Avec « Vendredi 13 », entrez dans un univers unique. Un morceau instrumental enregistré aux studios de l’Alimentation et de l’Imprimerie. Sur cette musique, une voix off lit, en italien, un passage de l’Enfer de la Divine Comédie de Dante.

A la musique, l’image. Prattseul réalise un clip au Château de Pierre Paul Riquet mais aussi au Château H à St Julia pour les plans extérieurs. Une entrée en matière saisissante.

Les deux prochains chapitres de la trilogie sortiront fin avril et mi juin 2021 pour notre plus grand bonheur.