Soirée de la diversité au Metronum de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Metronum accueille Joao Selva et Sardines da Mata ce mercredi 8 juin pour une grande soirée de la diversité.

Fils d’un pasteur d’Ipanema, le carioca João Selva a grandi dans une communauté d’anciens prisonniers et d’artistes convertis. C’est sous le regard bienveillant de Wanda Sá – une des icônes de la bossa nova – qu’enfant, il égrène ses premières notes de guitare. Influencé par son père, mélomane et collectionneur de disques en tout genre, il se plonge dans la pratique des musiques brésiliennes et à l’âge de 18 ans débute une carrière d’artiste itinérant qui le mènera à Lyon, bien des années plus tard. Son aventure solo, fruit d’une collaboration avec le prolifique producteur Bruno Patchworks (Voilaaa, David Walters, The Bongo Hop), est une plongée dans l’univers tropicaliste des années 70 qui mêle samba, soul, disco et funk vintage.

Son 2e album, Navegar, célèbre les musiques de l’Atlantique Noir, navigant à vue entre Nordeste, Cap Vert et Caraïbes. En première partie, c’est la batucada féminie Sardinhas da Mata qui fera résonner le Brésil dans toute sa vitalité.

Sardinhas da Mata est le nom allégorique de ce groupe de Femmes Musiciennes qui allient tambours et chants sacrés. Cette troupe d’artistes de tous horizons fait résonner la voix et les luttes des femmes au rythme des musiques traditionnelles afro-brésiliennes (Maracatus, Afôxes, …). Armées d’une ribambelle de percussions colorées, les Sardinhas da Mata nous entrainent dans la ferveur d’une joyeuse danse engagée et irrépressible !

Infos et réservations : https://metronum.toulouse.fr/