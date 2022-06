Le Festival Eclats de Voix fête ses 25 ans à Auch

Partager Facebook

Préparez vous pour la 25e édition du Festival Éclats de Voix qui aura lieu du 13 au 19 juin 2022 à Auch.

Au cœur de la Gascogne, toutes les Voix mènent à AUCH Pour fêter les noces d’argent avec le public, le festival reste fidèle à sa devise originelle : ORIGINALITÉ, EXCELLENCE et ÉCLECTISME. Et, il a souhaité réinvestir plusieurs lieux emblématiques de la capitale Gasconne et inviter un florilège d’artistes qui, en 25 ans, ont marqué l’histoire du Festival. « Le festival veut mettre à l’honneur la voix dans toutes ses expressions et tous ses styles. Il y a une part de classique, une autre de variété, de la musique du monde ainsi que des objets vocaux non identifiés. » explique les organisateurs.

Les CATS on TREES assureront l’ouverture du Festival tandis que le CHOEUR de l’ARMÉE FRANÇAISE terminera en beauté cette édition anniversaire. The KING’S SINGERS et The REAL GROUP viendront tout spécialement d’Angleterre et de Suède pour cette belle parenthèse au sein de la Gascogne qui sait marier les arts de la bouche et les arts de la Voix.

Rendez-vous à Auxh du 13 au 19 juin pour ce 25e anniversaire du Festival Eclats de Voix.

Plus d’infos : éclatsdevoix.com