Sofiane Pamart au Zénith Toulouse ce jeudi !

Sofiane Pamart sera en concert au Zénith Toulouse Métropole ce jeudi 30 novembre 2023

Habitué des scènes prestigieuses en France et à L’international, Sofiane Pamart est le premier pianiste soliste à jouer à guichets fermés dans la célèbre salle de l’Accor Arena à Paris. Son univers musical est à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures. Son œuvre à la fois ténébreuse et poétique, incarne une justesse émotionnelle qui permet de toucher un public très large.

En cet automne 2023, il est en plein dans une tournée exceptionnelle, celle des Zénith en France. Retrouvez-le jeudi 30 novembre 2023 au Zénith Toulouse Metropole !

Sofiane Pamart en concert

Jeudi 30 novembre 2023

Zénith Toulouse Métropole

