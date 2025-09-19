Lara Fabian de retour sur scène pour une tournée exceptionnelle !

Avec plus de 20 millions d’albums vendus, l’icône de la chanson française Lara Fabian revient en force sur scène. Elle donnera un concert inédit au Zénith Toulouse Métropole le vendredi 17 octobre 2025 à 20h00.



Après sa tournée « BEST OF » qui célébrait ses 30 ans de carrière en 2022, la chanteuse fait son grand retour avec son nouveau titre « Ta peine », co-écrit avec Slimane. Ce titre est un véritable hymne à l’espoir et à la résilience, qui promet d’émouvoir son public.

Depuis ses débuts, Lara Fabian a su s’imposer sur la scène internationale avec des tubes inoubliables comme « Je t’aime » et « La Différence ». Sa carrière, jalonnée d’albums emblématiques comme Pure et Nue, est un témoignage de son talent et de sa capacité à toucher le cœur de millions de fans.

Informations pratiques

Lieu : Zénith Toulouse Métropole, 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse

Date et heure : Vendredi 17 octobre 2025, à 20h00

Tarif : De 39€ à 95€

Réservations : Box Office

Préparez-vous à une soirée riche en émotions et en tubes inoubliables !