Sebastian Marx : le New-Yorkais qui a fini par s’installer (et galérer) à Toulouse !

Après le triomphe de « Un New Yorkais À Paris », l’irrésistible humoriste Sebastian Marx est de retour avec un tout nouveau spectacle, et il pose ses valises au Casino Barrière de Toulouse le jeudi 9 octobre 2025 à 20h30.

Quinze ans après son arrivée, Sebastian est catégorique : il est « foutu », il est bien là. Même s’il conserve son accent de « touriste allemand », le statut d’étranger n’est plus une excuse. Il doit désormais faire face aux dilemmes universels d’un « quarantenaire franco-juif-new-yorkais PACSÉ avec 3 enfants en bas âge. »

De l’humiliation lorsque sa fille corrige son français, aux situations cocasses avec sa femme de ménage, Sebastian Marx transforme les petites galères de l’intégration et de la vie de famille en éclats de rire. Avec son sens de l’autodérision, il se livre sans filtre sur les « choses de la vie », celles où il se sent parfois comme une cigale perdue dans un monde de fourmis.

Informations pratiques

Lieu : Casino Barrière, 18 Chemin de la Loge, Toulouse

Date et heure : Jeudi 9 octobre 2025, à 20h30

Tarifs : 31€ / 34€ / 37€

Réservations : Box.fr

Venez rire des aventures de ce New-Yorkais qui est devenu (presque) complètement français !