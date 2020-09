Samedi, 100e passage du Tour de France en Haute-Garonne

Partager Facebook

Samedi 5 septembre, la 8e étape du Tour de France prendra son départ sur la commune de Cazères sur Garonne en Haute-Garonne, pour une arrivée à Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées. Cette étape marque le 100e passage de cet événement sportif mondial majeur en Haute-Garonne depuis sa création en 1903.

Cette première étape pyrénéenne reliera Cazères sur Garonne à Loudenvielle sur 141 kilomètres, au cours desquels les coureurs passeront le col de Menté (1349 m) puis le Port de Balès (1755 m) et le col de Peyresourde (1569 m) et traverseront les communes de Roquefort-sur-Garonne, Salies-du-Salat, Figarol, Aspet, Sengouagnet, Saint-Béat, Esténos, Mauléon-Barousse, Bourg d’Oueil, Cirès, Caubous, Mayrègne et Saint-Aventin.

Au vu de la situation sanitaire actuelle en Haute-Garonne, classé en zone rouge par les autorités gouvernementales, l’organisation a mis en place des dispositifs spécifiques pour assurer le respect des mesures sanitaires et la sécurisation du parcours. Ainsi, les routes et cols seront fermés à la circulation routière, l’accès ne sera autorisé qu’à pied ou en vélo.

Dans ce contexte, le Conseil départemental mettra en place des navettes gratuites entre Bagnères-de-Luchon et le col de Peyresourde, permettant aux spectateurs d’accéder à Ia zone d’arrivée et aux cols empruntés par les coureurs avant leur passage et d’assurer leur redescente à I’issue de Ia course :

à l’aller : au départ de la gare de Bagnères-de-Luchon entre 10h00 et 13h40 (12 rotations)

au retour : au départ du col de Peyresourde entre 18h00 et 21h40 (12 rotations).

Départ des navettes toutes les 20 minutes. Ces navettes permettront la prise en charge de 650 spectateurs environ.

A l’occasion du passage du Tour de France ce samedi, le syndicat Haute-Garonne Montagne propose également 2 journées d’accès gratuit aux animations de la station du Mourtis : télésiège, randonnée, VTT, Devalkart, pump track, disc golf…