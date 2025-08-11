Helldebert au Zénith de Toulouse : Aldebert Prêt à Secouer la Famille avec un Concert Rock’n’Roll !

Toulouse, préparez-vous pour un concert qui va faire du bruit ! Le Zénith Toulouse Métropole accueillera Helldebert, le jumeau maléfique d’Aldebert, le dimanche 28 septembre 2025 à 16h00. Un spectacle qui promet d’être rock’n’roll et accessible à toutes les générations !

Aldebert a depuis longtemps trouvé la recette magique : des mélodies d’une efficacité redoutable, des orchestrations ciselées et des sujets ouverts sur le monde, le tout à travers un prisme unique qui parle aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Il excelle dans l’art d’éveiller la curiosité des plus jeunes et de réveiller cette part d’enfance souvent oubliée chez les grands.

Avec son nouveau projet, « Enfantillages 666 », Aldebert assume pleinement son penchant pour les sonorités rock et metal, un genre musical qu’il affectionne particulièrement depuis l’adolescence et qu’il a exploré avec ses premiers groupes. Les chansons s’annoncent donc un peu plus « musclées » qu’à l’habitude, promettant une énergie débordante sur scène.

Alors, êtes-vous prêts pour un moment de rock’n’roll en famille ? Ce concert est une invitation à partager une expérience musicale unique, de 5 à 125 ans (et plus) ! Parce que, comme le dit si bien Aldebert, « Le rock’n roll est éternel ! »

Infos Pratiques :

Date : Dimanche 28 septembre 2025 à 16h00

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Placement : Placement libre (selon les catégories)

Tarifs : Catégorie 1 : 45 €

Catégorie 2 : 35 €

Catégorie 3 : 25 €

Tarif Enfant (5-12 ans) : 15 €

Réservations : BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr