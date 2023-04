Saison 3 pour Min-Ou, la guinguette du Grand Marché de Toulouse !

Partager Facebook

Le Grand Marché MIN de Toulouse lance la saison 3 de sa guinguette Min-Ou le 27 avril prochain.

Plus que quelques jours à patienter pour retrouver un des lieux préférés de la saison estivale à Toulouse. Ah Toulouse et son été dans les guinguettes de la région. Durant plusieurs mois, on se retrouve autour d’un verre (ou plusieurs) dans des lieux atypiques. L’un de nos préférés rouvre le 27 avril prochain !

Le Grand Marché des MIN Toulouse ouvre donc la guinguette Min-ou pour une saison 3 au coeur du plus grand écosystème alimentaire toulousain : des produits locaux, en provenance des entreprises du Grand Marché, un lieu convivial, un jardin arboré et classé…

La grande qualité de Min-Ou est son service en continu du lundi au samedi de midi à 2 heures du matin. Alors pour déjeuner comme pour un afterwork, il sera de bon ton de se retrouver au MIN Toulouse.

MIN-OU Toulouse

146-200 avenue des États-Unis

31200 Toulouse

Réservation : 06 07 47 47 48

Plus d’infos : https://www.facebook.com/MinOu.LaGuinguette