Rone en concert à Toulouse ce vendredi

RONE sera en concert au Bikini ce vendredi 24 septembre.

Il aura fallu moins d’une décennie à Rone pour s’imposer comme l’un des principaux artistes de la scène électronique en France. Fort de quatre albums studio sur le label parisien InFiné et de nombreuses collaborations (Alain Damasio, Etienne Daho, Jean-Michel Jarre, Michel Gondry, François Atlas, The National, etc.), Erwan Castex alias RONE a toujours cherché à sortir de sa zone de confort en traversant les frontières de la musique électronique.

2020 a marqué un nouveau tournant dans la carrière de l’artiste, en commençant par Room With A View, création carte blanche de dix jours au Théâtre du Châtelet à Paris avec (La)Horde et le Ballet National de Marseille. Le spectacle Room With a View aborde des problèmes mondiaux tels que le réchauffement et l’effondrement de la planète, qui ont été la principale source d’inspiration du cinquième album de Rone, Room with a View, un opus dans lequel il a ressenti le besoin de se connecter à ses premiers travaux de musique électronique purement instrumentale.

Après le César de la meilleure musique originale pour La Nuit Venue de Frédéric Farrucci en mars, Rone remporte le prix de la Cannes Soundtrack pour Les Olympiades réalisé par Jacques Audiard.