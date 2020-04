Toulouse – Les Vidéophages proposent des idées de courts métrages !

Partager Facebook

En raison de la crise sanitaire actuelle, les rendez-vous des Vidéophages à Toulouse, dont la Faites de l’Image, sont annulés. Pas de soucis, des idées de courts métrages sont proposés sur la page des Vidéophages !

Vous l’aurez compris, toutes les projections de courts-métrages organisées par les Vidéophages sont annulées jusqu’au mois de juillet : les Soirées Mensuelles à l’Odyssée, les Astrophages à l’Astronef, les Vidéo Mômes à l’Espace JOB, les projections du Colporteur d’Images, les projections plein air, les Ciné Tambouille, sans oublier le festival Faites de l’Image…

Les Vidéophages sont donc en pause. Mais si le format court vous manque terriblement ou si vous êtes tout simplement curieuses et curieux, ils proposent une page « pause » sur leur site internet qui relaie les alternatives de diffusion de films proposés par des structures de cinéma, des réalisatrices et réalisateurs, d’associations audiovisuelles et autres cinéphiles passionnés.