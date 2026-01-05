Mehdi Djaadi présente « Couleur framboise » : un récit intime et audacieux à L’Aria

Partager Facebook

Après l’immense succès de son premier spectacle Coming Out, qui lui a valu une nomination aux Molières dans la catégorie meilleur seul-en-scène, l’humoriste et comédien Mehdi Djaadi est de retour. Il présentera sa nouvelle création, Couleur framboise, le samedi 7 février 2026 à 20h30 sur la scène de L’Aria.

Connu pour sa capacité à transformer des parcours de vie atypiques en moments de théâtre universels, Mehdi Djaadi s’attaque cette fois à un sujet encore trop souvent passé sous silence : l’infertilité masculine.

Humour, résilience et sujets tabous

Dans ce second seul-en-scène, l’artiste se livre avec l’authenticité et la sincérité qui le caractérisent. Il y raconte l’histoire d’un homme dont l’incapacité à concevoir vient bousculer toutes ses certitudes : ses convictions religieuses, son rapport à la médecine et, plus profondément, sa perception de la masculinité.

Avec Couleur framboise, Mehdi Djaadi prouve une nouvelle fois sa singularité. Il réussit le tour de force de provoquer le rire tout en invitant à une réflexion profonde sur des thèmes intimes et tabous. Son écriture mêle douceur, ouverture d’esprit multiculturelle et une résilience lumineuse née du partage avec le public.

Un rendez-vous sous le signe de la réflexion

Ce spectacle promet d’être bien plus qu’une simple succession de sketchs. C’est une exploration humaine qui utilise l’humour comme un levier pour aborder les défis de la vie avec légèreté sans en sacrifier la profondeur. Une occasion rare de voir un artiste au sommet de son art traiter de la fragilité humaine avec une force comique indéniable.

Informations Pratiques – Mehdi Djaadi à L’Aria