Laissez-vous Emporter par la Chaleur et le Talent d’Audrey Joumas au Bijou !

Le Bijou de Toulouse vous réserve une soirée pleine d’émotions et de joie de vivre ! Après avoir conquis le cœur du public lors des Rencontres Mathieu Côte à Cébazat il y a deux ans, l’artiste talentueuse Audrey Joumas posera enfin ses valises sur la scène intime et chaleureuse du Bijou le vendredi 9 mai 2025 à 20h00.

Véritable coup de cœur du Bijou, Audrey Joumas est une artiste qui irradie sur scène. Elle distille une énergie communicative à travers des textes profondément émouvants et une interprétation tout simplement magistrale. Sa présence scénique est captivante et son talent indéniable.

Avec sa voix unique et reconnaissable entre mille, sa personnalité à la fois drôle et profondément attachante, Audrey Joumas vous invite à un voyage musical riche en nuances. Attendez-vous à une oscillation subtile entre des éclats de joie contagieux et une douce mélancolie poignante, le tout porté par une générosité artistique rare et sincère.

Ce concert au Bijou est une occasion privilégiée de découvrir une artiste authentique et touchante, dont la musique saura vous émouvoir et vous laisser une empreinte durable. Ne manquez pas cette chance de vivre un moment musical suspendu dans le temps.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 9 mai 2025 à 20h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 14€

– Catégorie 2 : 12€

– Catégorie 3 : 9€

Réservations :

Le Bijou