Ce vendredi 24 juillet dès 19h, concert de Titty Twister Brass Band à la Halle de la Machine Toulouse.

Dans le cadre de la deuxième saison Halle Night Long, jusqu’au 12 septembre prochain, la Halle de la Machine propose une série de concerts gratuits. Rock, mambo, fanfare ou encore techno tropicale : l’occasion de savourer de nouveau la musique vivante, celle issue de la scène régionale d’Occitanie.

Pour le deuxième weekend, ce vendredi soir, place au live de Titty Twister Brass Band. Titty Twister BB, ça passe par le torse et ça finit invariablement dans les jambes. Rythmiques impétueuses et thèmes gonflés à bloc, dans la lignée du rock éthiopique de The Ex, de l’afrobeat d’Antibalas ou du groove cuivré à la Dirty Dozen brass band . L’improvisation est à l’honneur, la transe est inévitable.

Prochains rendez-vous :

JUILLET

17 / 18 –———————————————— Marty Went Back (rock)

24 –——————————— Titty Twister Brass Band (rock afrobeat)

25 —————————————————– Tobrogoï (jazz populaire)

31 / 1er ————————————— Derinëgolem (trans albanaise)

—————————————- + Plumes Paillettes (techno tropicale)

AOÛT

7 –—————————————————————Open Mic by K7 (rap)

8 ——Thom Souyeur et les Petits Grégory (musique sauvage et iconoclaste)

14 –——————————————————————— Madam (rock)

15 –———————————– Alfredo Buendia y los Picaflores (mambo)

21 / 22 –————————————————— Ginger Spanking (rock)

28 / 29 ————————————– Maine in Havana (psychedelic folk)

SEPTEMBRE

4 / 5 ———————————————————– Renarde (pop rock)

11 ————————————— Princess Thailand (Noise / post punk)

12 –——————————————————— Les Idiots (chanson)