RETOUR EXCEPTIONNEL : LAMOMALI, L’AVENTURE MALIENNE DE -M- AU ZÉNITH DE TOULOUSE !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Terre, l’Afrique, la Musique au centre de tout ! M (Matthieu Chedid) et sa troupe de virtuoses reviennent au Zénith Toulouse Métropole pour deux soirées, les 21 et 22 novembre 2025 !

Huit ans après une première épopée mythique, LAMOMALI (L’AVENTURE MALIENNE DE -M-) fait son grand retour en 2025. Pour M, Lamomali est un symbole vibrant de ce que la musique peut accomplir : unir, émouvoir et transporter au-delà des mots, forgeant un pont essentiel entre la France et l’Afrique.

La Kora, Souffle Ancestral au Cœur du Projet

Plus que jamais, Lamomali n’aura jamais aussi bien porté son nom. Le projet résonne profondément avec l’âme du Mali, notamment à travers la Kora, cet instrument totémique qui incarne le lien ancestral avec la mémoire des griots.

Bien qu’endeuillé par l’absence de l’illustre Toumani Diabaté, ce nouveau chapitre est un vibrant hommage à son héritage et à la puissance de la culture malienne. M ouvre un nouveau volet de cette aventure spirituelle, toujours entouré de voix exceptionnelles comme celle de Fatoumata Diawara et du jeu virtuose de Sidiki Diabaté (fils de Toumani).

Un Nouveau Chapitre Brûlant de Vie

Lamomali n’est ni une suite, ni une simple répétition, mais une exploration plus profonde des racines qui l’ont fait naître. Cette nouvelle tournée est une invitation à plonger dans des cultures qui se croisent et se répondent, réinterprétant les titres emblématiques comme « Bal de Bamako » ou « Manitoumani » et présentant de nouvelles chansons.

Cette série de concerts est annoncée comme une tournée bouillante de vie et d’amour, de talent et d’audace. Après les festivals de l’été, ne manquez pas ce rendez-vous unique à Toulouse où M, toujours en réinvention, célèbre la puissance des instruments traditionnels et l’union des artistes venus de tous les horizons.

Informations Pratiques & Réservation