DEVENEZ PORTEUR DE LUMIÈRES : LA COURSE DES LUMIÈRES REVIENT À TOULOUSE !

Le samedi 22 novembre 2025, éclairez la nuit toulousaine et rejoignez l’élan de solidarité contre le cancer, en marchant ou en courant sur les bords de Garonne !

C’est le rendez-vous solidaire le plus lumineux de l’année ! La Course des Lumières revient à Toulouse pour une soirée inoubliable, dont l’objectif est simple et essentiel : devenir un porteur de lumières et éclairer la nuit pour tous les malades.

Au moment où la nuit tombe, seul, en famille ou entre collègues, vous êtes invité à vous élancer, muni de votre objet lumineux, pour symboliser l’espoir dans la lutte contre le cancer.

Un Magnifique Moment de Partage et de Solidarité

Le village de la course s’installera sur le Cours Dillon, au cœur de la ville, pour un rassemblement festif et convivial.

Vous avez le choix entre deux formats :

La Marche solidaire de 5 km (allure libre).

(allure libre). La Course de 5 km (allure libre, sans classement).

Participer à la Course des Lumières, c’est avant tout :

Un soutien financier direct et concret à la Fondation Toulouse Cancer Santé, pour soutenir l’excellence de la recherche contre le cancer. (10 € de don sont inclus dans chaque inscription Adulte). Une soirée et une ambiance inoubliables, pleines d’énergie et d’émotion partagée. Un kit participant incluant votre dossard et votre objet lumineux pour éclairer le parcours.

Rejoignez les milliers de porteurs de lumières et faites de cette nuit un immense moment d’espoir !

Informations Pratiques & Inscription