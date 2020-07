Retour des nocturnes à la Cité de l’Espace de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Chaque jeudi, la Cité de l’Espace Toulouse propose une nocturne du 16 juillet au 20 août. Mars sera à l’honneur !

Depuis le 5 juin dernier, la Cité de l’Espace a rouvert ses portes après plusieurs semaines de confinement pour lutter contre le COVID 19. Et une bonne nouvelle n’arrive jamais seule puisque les nocturnes seront de retour durant l’été du 16 juillet au 20 aout 2020. Ces soirées sont l’occasion de prolonger agréablement votre journée de visite et de profiter d’un moment de détente et de partage inédit en famille ou entre amis. Chaque jeudi, des temps forts seront organisés pour prolonger la découverte de ce lieu mythique. Quant aux conditions sanitaires liées à la lutte contre le COVID-19, elles seront dévoilés en temps voulu.

A noter deux autres ouvertures exceptionnelles cet été. D’abord le 21 juillet, avec la nocturne martienne puis le vendredi 7 aout, la Nuit des Etoiles : une soirée d’initiation à l’astronomie (entrée gratuite) avec commethématique de cette édition la planète MARS.

Plus d’infos : www.cite-espace.com