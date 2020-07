Rendez-vous avec Biblioplage à Toulouse

Partager Facebook

Du 15 juillet au 21 août, c’est biblioplage à Toulouse !

Dans le cadre de Toulouse Plages, un rendez-vous incontournable fait son retour. Les bibliothécaires vous attendent sur la Prairie des Filtres à Biblioplage pour un réveil en douceur avec des lectures pour les enfants le matin à 10h et 11h, du lundi au vendredi, du 15 juillet au 21 août 2020.

Pour rappel, en juillet, toutes les bibliothèques et médiathèques de la ville rouvrent leurs portes et vous accueillent à des horaires différents. En août, plusieurs équipements seront également ouverts : José Cabanis, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Grand M, Empalot, Rangueil, Saint-Cyprien et Saint-Exupéry.

