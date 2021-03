Restos du Coeur : Plus de 12 000 repas offerts par Chez Tonton à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Chez Tonton, bar mythique de la place Saint Pierre de Toulouse, a remis un chèque de 12 276 euros aux Restos du Coeur de Haute Garonne soit 12 276 repas.

Sur deux weekend, le bar a fêté son 42e anniversaire, le premier « intelligent », en mettant en vente de beaux t-shirts aux couleurs du pastis, et de Chez Tonton. Une vente dont les bénéfices ont été versés aux Restos. En tout c’est plus de 15 000 euros récoltés mais après TVA, et avec la cagnotte solidaire en ligne, cesont donc 12 276,8 EUROS qui partent aux Restos.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours aider les RESTOS DU COEUR : https://www.restosducoeur.org/

Et pour faire un don : https://dons.restosducoeur.org/particulier/~mon-don?_cv=1