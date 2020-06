Reprise tout en douceur pour le Théâtre du Grand Rond de Toulouse

Partager Facebook

Le Théâtre du Grand Rond, fermé pendant de long mois, reprend en douceur ses activités théâtrales pour le retour des représentations au 17 juin.

Depuis le 25 mai, les ateliers de création amateur ont pu reprendre leur travail dans la grande salle afin de finaliser leur création dont les représentations auront bien lieu à partir du 15 juin. En tout, 3 groupes d’enfants, 4 d’ados et 6 d’adultes, qui ont continué leur travail par visioconférence pendant la fermeture du lieu, ont pu reprendre leur création sur les planches, plus motivés que jamais.

Depuis le 2 juin, ce sont les modules de formations professionnelles reportés qui peuvent à nouveau se dérouler en présentiel dans nos locaux.

Actuellement, le Théâtre finalise a programmation des mois de juillet et août 2020 . Totalement redéfinie, elle permettra à certaines compagnies annulées pendant la crise sanitaire de présenter leur spectacle. Les conditions d’accés aux représentations sont encore en train d’être définies afin d’assurer aux spectateurs, équipe salariée et équipes artistiques la plus grande sécurité.

Enfin, la saison 2020-2021 est en cours de réorganisation pour permettre l’accueil des publics et des artistes en respectant les conditions sanitaires requises.

Plus d’infos : https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/programmation

Lancement des R’Assemblées

Le Théâtre du Grand Rond lance les R’assemblées dont l’objectif est d’ouvrir des espaces de réflexion citoyenne sur des sujets touchant à la création, au spectacle vivant, plus généralement au monde de l’Après-crise sanitaire pour qu’il ne ressemble pas exactement à celui de l’Avant.

Plusieurs R’assemblées sont prévues dans les semaines et les mois à venir dans différents lieux culturels, sociaux et d’éducation populaire dont le Théâtre du Grand Rond, la MJC Roguet, le Centre Social Bagatelle, le Théâtre du Pont Neuf, le Bijou, le Théâtre de la Cité, la Librairie des Frères Floury.

Chacune réunira 10 personnes, fera l’objet d’une retranscription puis d’une théâtralisation.Une grande importance est accordée à la composition des groupes de discussion pour qu’ils reflètent une vraie diversité. Les personnes intéressées sont invitées à remplir un questionnaire qui permettra aux organisateurs de mixer au mieux les profils de chacune dans l’intérêt du débat. Le premier rendez-vous est le jeudi 18 juin à 18h au Théâtre du Grand Rond.

Le Questionnaire ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdacNkyBytpLjC028rabbpPY17Em77quwnETis4PxiC7QHSbQ/viewform