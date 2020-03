Coronavirus : Report du Salon Vins & Terroirs – Editions de Printemps de Toulouse

Partager Facebook

Prévu du 13 au 15 mars 2020,le Salon Vins & Terroirs de Toulouse est reporté au 5,6 et 7 juin prochain au Parc des Expositions en raison de l’épidémie de Coronavirus.

Depuis plusieurs semaines, Toulouse Événements, organisateur du Salon Vins & Terroirs, suit attentivement l’évolution de la situation liée à l’épidémie de Coronavirus – COVID-19. Avec au cœur de son métier, les rencontres et les échanges humains, Toulouse Événements fait, et a toujours fait, de la sécurité une de ses priorités envers ses collaborateurs, visiteurs, partenaires exposants et prestataires quels que soient les événements.

Dans ce contexte et dans souci de prévenance, le Salon Vins & Terroirs (édition de printemps) qui devait se tenir du 13 au 15 mars prochain est reporté aux 5, 6 et 7 juin 2020 au Parc des Expositions de l’Île du Ramier. Les billets d’entrée déjà édités seront valables sur les dates du report.

Une édition 2020 riche en nouveauté

Richesse et diversité de nos vignobles, belles robes – rouges, blancs, rosés – et subtils bouquets – fruités, généreux, corsés – le Salon Vins & Terroirs est la promesse d’une escapade sensorielle unique pour les amateurs de bons vins comme pour les initiés.

Rencontrer des vignerons venus transmettre leur passion et témoigner de leur savoir-faire, profiter d’une relation consommateur-producteur sans intermédiaire, le salon est aussi l’opportunité de bénéficier de conseils et de « prix direct producteurs » pour constituer ou enrichir sa cave.

Le salon, reflet de toutes les tendances et tous les goûts, affiche 30% de vignerons en bio ou en conversion bio et propose une offre en spiritueux renforcée avec des producteurs locaux et artisanaux de gin, vodka et whisky.

Le Salon met également la gastronomie à l’honneur en proposant des haltes savoureuses pour déguster spécialités et traditions de nos régions ou découvrir de nouveaux produits d’exception :huile d’olive, safran, truffe, caviar …

Pour s’initier ou aller plus loin dans la découverte du vin, des sessions d’ateliers sont déployées tous les jours par le Salon, en partenariat avec Artofwines, avec au programme :

des initiations à la dégustation destinées aux débutants

des Masterclass pour les confirmés

un casino des vins pour goûter/découvrir des vins à l’aveugle

Pour son dernier cru à l’actuel Parc des Expositions sur l’île du Ramier, le Salon Vins & Terroirs de Toulouse conjugue tous les talents de nos régions pour ravir papilles et pupilles des gourmets et des gourmands.

Salon Vins & Terroirs – 6ème édition de Printemps

Du 5 au 7 juin 2020

Parc des Expositions de Toulouse – Hall 6

Vendredi 5 juin : 11h-21h (nocturne) / Samedi 6 & Dimanche 7 juin : 10h-19h

Plus d’informations : www.salon-vins-terroirs-toulouse.com