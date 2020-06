Lonepsi en concert au Bikini en 2021

Partager Facebook

Lonepsi s’offre un Bikini de Toulouse le 28 janvier 2021 pour présenter son premier album très attendu pour l’automne 2020.

Depuis quelques années , Lonepsi ballade son flegme de jeune loup entre la chanson et le rap. Il fait partie de cette génération qui ne voit pas pourquoi elle devrait choisir entre les styles , entre les influences électro et la musique classique, entre la pop et la plume des lyricistes . Au lycée, déjà épris des mots et du sens du langage, il se prend de passion pour le rap.

Il développe sa culture en écoutant des collectifs comme L’Entourage , la Scred Connexion, ou encore Lunatic et exerce son flow au cours de premiers freestyles.

Il trouve dans les livres une bonne part de son inspiration lui permettant d’affiner son art.

Dans le même temps c’est en autodidacte que Lonepsi fait son apprentissage sur un piano, développant ainsi sa personnalité musicale. Dans le rap français, Lonepsi est l’un des rares à composer lui même.

Entre piano et programmation sur Live Ableton, il taille sur mesure des instrumentaux pour révéler ses rêveries de promeneur solitaire . Avec son nouvel EP, Toutes les nuits du monde , Lonepsi délivre une voix à part , dotée d’une plume prête à poétiser le rap français.

Après 3 projets sortis indépendance totale depuis 2017, plus de cinquante dates de concerts dont La Cigale (Paris) à guichets fermés en novembre dernier, Lonepsi dévoile un nouveau projet court avant de faire le grand saut avec un premier album attendu pour l’automne 2020.

Chez Toulouse Blog, on suit cet artiste depuis un moment et on vous propose de redécouvrir son interview : https://www.toulouseblog.fr/interview-lonepsi-lecriture-au-corps/

Réservations : www.lebikini.com