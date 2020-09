Report du Salon de l’Immobilier de Toulouse

Partager Facebook

Le Salon de l’Immobilier de Toulouse reporte son édition automnale à mars 2021.

En raison des dernières évolutions de la réglementation liée à la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences, la société COMEXPOSIUM, organisatrice du Salon de l’Immobilier de Toulouse, annonce que l’événement qui devait se tenir du 2 au 4 octobre prochains au sein du nouveau Parc des Expositions MEETT, est reporté au printemps 2021.

La santé et la sécurité individuelle et collective des visiteurs, exposants, prestataires et collaborateurs intervenant sur le salon est une priorité pour COMEXPOSIUM. Soucieux de pouvoir proposer un événement de qualité aux exposants et visiteurs, Le Salon de l’Immobilier de Toulouse ne manquera pas de tenir informés ses différents publics de la préparation de la prochaine édition du salon qui se tiendra du 12 au 14 mars 2021 au MEETT, nouveau parc des expositions et centre de conventions situé à Aussonne.

Retrouvez toutes les informations et renseignements sur le site : www.salons-immobilier.com/toulouse