Réouverture du ThéâtredelaCité de Toulouse !

Le ThéâtredelaCité de Toulouse rouvre progressivement ses portes à partir de ce lundi 8 juin.

Le ThéâtredelaCité est heureux de retrouver physiquement son public à l’accueil. La nouvelle saison sera présentée en ligne le 22 juin et les spectacles reprendont mi octobre.

Dès lundi 8 juin, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, les portes du théâtre rouvrent pour permettre au public d’accéder à l’accueil et la billeterie.



Il sera bientôt possible de réserver ses billets pour la saison 2020-2021. À année exceptionnelle, présentation de saison exceptionnelle ! En attendant de pouvoir rouvrir les salles mi-octobre, la présentation au public de la saison 2020-2021 sera digitale, lundi 22 juin 2020 sur theatre-cite.com

En attendant la reprise des spectacles pour tous et toutes, le ThéâtredelaCité poursuit sa vocation d’incubateur et d‘aide à la création. Du 15 juin et le 11 juillet, il accueillera plusieurs équipes artistiques en résidence de recherche et d’écriture sur l’action artistique et culturelle.

Horaires d’ouverture de l’accueil/billetterie

du 8 au 19 juin : du lundi au vendredi, de 13h à 18h

du 23 juin au 18 juillet : le mardi de 10h à 18h30 et du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30

Fermeture estivale du théâtre : du 19 juillet au 1er septembre inclus

theatre-cite.com