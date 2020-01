La Pièce « B.Traven » cette semaine au Théâtre de la Cité

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 8 au 10 janvier 2020, le Théâtre de la Cité Toulouse accueille la pièce « B.Traven » de Frédéric Sonntag.

Avec « B.Traven », Frédéric Sonntag signe donc le dernier volet de son cycle théâtral « Trilogie Fantome » après « George Kaplan » et « Benjamin Walter ». Ici, le dramaturge s’intéresse à B Traven, l’auteur du fameux Trésor de la Sierra Madre qui inspira John Huston. Jusqu’en 1969, il a propagé des rumeurs et maquillé son passé. L’idée de la pièce est d’offrir une enquête autour d’un personnage mystérieux. Sur scène huit acteurs et deux musiciens, des documentaires pour dessiner le vrai visage d’un personnage unique.

B.Traven

Du 8 au 10 janvier

Théâtre de la Cité

Toulouse

https://theatre-cite.com/