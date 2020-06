Réouverture du cinéma Kinepolis de Fenouillet ce lundi !

Partager Facebook

Comme la plupart des cinémas de Toulouse, et de France, le Kinepolis de Fenouillet rouvre ses portes ce 22 juin avec quelques ajustements. Alors que voir dès lundi ?

Dans tous ses cinémas, Kinepolis France a mis en place un protocole sanitaire dans le respect des directives gouvernementales. Durant les premières semaines, la programmation s’adaptera à la demande des spectateurs. Ainsi, dès le 22 juin, les premiers films seront proposés à 17h30, puis en soirée.

Kinepolis prévoit une ouverture progressive pour satisfaire tous les publics notamment avec les sorties attendues de l’été (Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zad le 08/07, Divorce Club de Mickaël Youn le 15/07, Mulan le 22/07, Tenet de Christopher Nolan le 22/07, Wonder Woman 1984 le 12/08…). Certains films pénalisés par la crise sanitaire mais aussi de grands classiques du cinéma seront également remis à l’affiche. Les spectateurs auront également le choix d’une programmation alternative avec la diffusion de nombreux concerts durant l’été, pour retrouver le plaisir et l’émotion d’une sortie au cinéma.

Que voir le 22 juin ?

 Nous les Chiens, film d’animation jeune public

 L’Ombre de Staline d’Agnieszka Holland

 The Demon Inside

 I See You, avec Helen Hunt

 The Hunt de Craig Zobel

 La Bonne Epouse avec Juliette Binoche

 De Gaulle, incarné par Lambert Wilson, avec Isabelle Carré

 Invisible Man avec Elisabeth Moss

 Une Sirène à Paris de Mathias Malzieu

Parmi les sorties estival dans le cinéma Kinepolis

 08/07 : Tout Simplement Noir de Jean-Pascal Zad – Label « à découvrir » Kinepolis

 15/07 : Divorce Club de Michaël Youn – Grand Prix de l’Alpe d’Huez 2020

 15/07 : Mon Ninja et moi

 22/07 : Mulan, des studios Disney

 31/07 : Tenet de Christopher Nolan

 29/7 : Bob l’Eponge, Eponge en eaux troubles

 05/ 08 : Les blagues de Toto avec Guillaume de Tonquédec

 12/08 : Wonder Woman 1984 avec Gal Gadot

Plus d’informations : https://kinepolis.fr/cinemas/kinepolis-fenouillet?main-section=presales

Dispositif sanitaire mis en place au sein des cinémas :

Dans le hall

· Un parcours spectateur est organisé pour éviter les rassemblements et orienter directement le public vers les salles

· Du gel hydroalcoolique est à disposition dans les endroits stratégiques des cinémas

· Le port du masque est recommandé pour les spectateurs (obligatoire dans l’espace confiserie à partir de 12 ans) tandis que l’ensemble du personnel des cinémas sera équipé de masques et / ou de visières

· La distanciation sociale est respectée par un écart d’un mètre entre les spectateurs dans les files d’attente (dans le hall, les sanitaires, aux caisses et devant les salles)

· Un protocole de nettoyage renforcé des complexes et notamment des sanitaires a été mis en place

· Les paiements par carte bancaire et les pré-réservations en ligne sont à privilégier (Les caisses automatiques et les caisses manuelles seront ouvertes)

Dans les salles

· Les horaires des séances ont été repensés afin de gérer les entrées et sorties de salles

· Un siège vide sera laissé entre les spectateurs lors des projections (Les groupes pourront toutefois s’asseoir côte à côte grâce à la réservation en ligne de fauteuils. Ils seront séparés des autres spectateurs par un siège laissé vide de part et d’autre)