Réouverture ce lundi du Cinéma ABC de Toulouse

Après trois mois de fermeture, l’ABC de Toulouse rouvre ses portes ce lundi 22 juin.

Et pour ce retour, les conditions sanitaires seront respectées : Gel hydroalcoolique à disposition, recommandation du port du masque, organisation de l’espace du cinéma, capacité d’accueil des salles, interséances adaptées, équipe formée et équipée…On va pouvoir assister à des séances en toute sérénité. Mais parlons cinéma surtout ! Parlons films !

Car c’est le retour du Cinéma dans les salles obscures, sur grand écran… Dès la réouverture, vous pourrez retrouver à l’affiche les films projetés en salle lors de la fermeture en mars dernier (dont les carrières ont été interrompues soudainement) : La bonne épouse de Martin Provost, Trois étés de Sandra Kogut, Femmes d’Argentine (Que Sea Ley) de Juan Solanas, De Gaulle de Gabriel Le Bomin, Dark Waters de Todd Haynes, Kongo de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav.

Et deux sorties nationales : Le Capital au XXIème siècle de Thomas Piketty et L’Ombre de Staline d’Agnieszka Holland réalisatrice que le cinéma avait reçue devant une salle comble lors de l’avant-première au mois de mars.

Et pour partager à nouveau la magie du cinéma avec les enfants, quelques séances de La petite taupe aime la nature de Zdeněk Miler (pour les plus petits), Le voyage du Prince par le maître de l’animation française Jean-François Laguionie et le passionnant cont néo-zélandais Paï, l’élue d’un peuple nouveau de Niki Caro. Place à l’aventure et à la rêverie !

Consultez le programme en ligne et les horaires www.abc-toulouse.fr.