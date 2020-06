L’Espace Saint Georges lance un nouveau concours en ligne

Partager Facebook

Poursuivant une approche plus digitalisée, démarrée lors du confinement, l’Espace Saint Georges propose deux nouvelles animations résolument tournées vers les réseaux sociaux.

Du 24 juin au 8 juillet, en partenariat avec la nouvelle boutique My Home My Dear, le Centre commercial du centre-ville met en place un jeu concours inédit sur ses comptes Facebook et Instagram : la possibilité de remporter une séance de conseils personnalisés pour décorer et aménager une pièce de vie chez soi ainsi que du mobilier et de la décoration directement issus

de la boutique. La participation est ouverte à tous et gratuite.

Aussi, à l’occasion des soldes d’été (15/07 au 11/08), l’Espace Saint Georges proposera un nouveau concours sur son compte Instagram, en story : du 15 au 22 juillet, les participants auront la possibilité de gagner l’un des 30 chèques cadeaux mis en jeu, d’une valeur de 100 € chacun.

Toutes les infos :

www.espacesaintgeorges.com

Facebook / Espace Saint Georges

Instagram / Espace Saint Georges