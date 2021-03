René Bouscatel, ancien président du Stade Toulousain, à la tête de la LNR

Partager Facebook

René Bouscatel a été élu à la présidence de la Ligue Nationale de Rugby ce mardi 23 mars 2021 lors de l’assemblée générale à Paris.

L’ancien président du Stade Toulousain succède à Paul Goze, président de 2012 à 2021 pour un mandat de 4 ans. « Je tiens à remercier tous les Présidents de clubs et les membres de l’Assemblée Générale qui m’ont accordé leur confiance pour les quatre années à venir. C’est une grande fierté de présider l’institution en charge du rugby professionnel et de succéder à Paul Goze qui a œuvré au développement du rugby professionnel français, en faisant de nos championnats et de la solidarité entre les clubs un modèle admiré par les plus grandes nations du rugby. Je veux être le Président d’une Ligue unie, forte et innovante, engagée dans un partenariat avec la FFR notamment autour du grand objectif de la Coupe du Monde 2023, capable de conquérir de nouveaux publics et de nouveaux territoires, tout en promouvant un rugby solidaire, en lien avec le monde amateur et engagé sur les sujets de société. » a déclaré René Bouscatel, Président de la LNR.

A Toulouse, de 1992 à 2017, René Bouscatel a connu les années faste du club rouge et noir avec 4 Coupes d’Europe et 9 titres de Champion de France.