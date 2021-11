Kery James en concert près de Toulouse

Partager Facebook

Kery James présentera son Mélancolique Tour au Phare de Tournefeuille, près de Toulouse, ce samedi 27 novembre 2021.

Fin novembre, Bajo el Mar propose une soirée d’exception en compagnie de Kery James ! Après huit années de riches projets dans la musique, le théâtre et le cinéma, dont deux tournées acoustiques et solidaires en 2014 et 2017, d’une quinzaine de dates chacune, il revient pour une nouvelle tournée de concerts acoustiques : Le Mélancolique Tour.

Dans une formation acoustique, accompagné de ses fidèles compagnons de scènes aux clavier et percussions, Kery James revisitera les titres les plus poignants de son répertoire. Ces shows intimistes, profonds, sans artifices mettront en valeur une plume et une voix dont la poésie, le talent, la puissance émotionnelle et la pertinence du propos se hissent bien au-delà d’un simple registre musical. Immense auteur, puissant interprète, Kery James porte sa voix issue du « ghetto français ». Son indéniable charisme, profondément animé par ses textes, Kery James fédère son fervent public et habite la scène.

Plu d’infos et réservations : https://www.facebook.com/agencebajoelmar/