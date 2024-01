Rencontre croisée entre Gérard Mordillat et Magyd Cherfi à Toulouse

Samedi 13 janvier à 15h, la Librairie de la Renaissance à Toulouse organise une rencontre entre Magyd Cherfi et Gérard Mordillat à l’occasion de leur nouveaux romans.

Cette année 2024 sera rythmée par de nombreuses rencontres à l’occasion des 80 ans de la librairie de la Renaissance. Et pour bien débuter, deux auteurs vont se rencontrer à l’occasion de la sortie de leur nouveau roman.

Tout d’abord, Gérard Mordillat pour « Les Exaltés » aux éditions Calmann Levy. Un roman d’aventure historique. « Au XVIe siècle, à Rome, un apprenti de l’atelier de Raphaël, Luca Ponti, est recruté par le pape pour espionner la révolte religieuse de Saxe. Il y est confronté à la Réforme protestante, qui est en proie à des luttes internes entre la théologie de Martin Luther et celle d’un prédicateur aux origines modestes, Thomas Müntzer. Martin Luther et Thomas Müntzer ont tout pour être frères. Ils partagent la même foi, la même culture, le même engagement contre les dérives du clergé. Pourtant, ils vont s’affronter, un combat à mort dans cette noire Allemagne où brillent trois visages de femmes, trois nonnes en rupture de couvent : Dotty, Ottilie et Katharina. »

Gérard Mordillat est poète, romancier, essayiste, cinéaste… Il publie son premier roman, Vive la sociale, en 1981. Après l’adaptation de son livre au cinéma, il enchaîne romans, essais, fictions et documentaires pour petit et grand écran. Origine du christianisme, histoire de la propriété, sagas sociales bien ancrées dans la réalité, ses livres et ses films rencontrent toujours un vrais succès populaire.

Un premier roman pour Magyd Cherfi

Sous l’influence combinée et revendiquée des Clash, de Madame Bovary et de Jean-Paul Sartre, Magyd Cherfi a été le parolier du groupe toulousain Zebda. Il a publié un premier recueil de récits, Livret de famille, en 2004 et La Trempe en 2007. En 2016, Ma part de Gaulois, sa chronique de l’année 1981, où il décroche le bac, le premier de sa cité, est un succès en librairie. La Part du Sarrasin raconte la suite de cette histoire. Aujourd’hui il nous propose « La vie de ma mère ! », son premier roman.

A noter que Magyd Cherfi accompagnera le réalisateur Malik Chibane lors de l’avant première du film Ma Part de Gaulois, précédent ouvrage de l’auteur, au Cinéma ABC mardi 23 janvier à 20h30.

