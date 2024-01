Rencontre avec l’écrivaine Agnès Martin-Lugand près de Toulouse

Partager Facebook

Rendez-vous le 10 janvier pour une rencontre avec l’écrivaine Agnès Martin-Lugand au Cultura Balma, près de Toulouse.

À l’occasion de la parution de son onzième roman, « L’homme des mille détours » (Michel Lafon) à l’automne, l’écrivaine Agnès Martin-Lugand sera l’invitée de Cultura à l’auditorium de Balma ce mercredi 10 janvier pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

Agnès Martin-Lugand s’est révélée au grand public avec la parution de son premier roman « Les gens heureux lisent et boivent du café » en 2013, qui a connu un grand succès en France et à l’étranger. Ses romans vendus à plusieurs millions d’’exemplaires explorent des thèmes profonds tels que l’amour, la reconstruction personnelle et les défis de la vie.

Cette rencontre offrira une opportunité unique aux lecteurs de plonger dans l’univers de l’autrice et de repartir avec un exemplaire dédicacé de son dernier ouvrage.

Rencontre Agnes Martin-Lugand

Mercredi 10 janvier de 18h à 21h

Auditorium de Balma

6 avenue François Mitterrand

31 130 Balma

Evénement gratuit sur inscription :