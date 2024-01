Giant Rocks en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Giant Rocks débarque ce dimanche 7 janvier au Rex de Toulouse.

Au cours des dernières années, Giant Rooks a franchi avec succès une étape après l’autre : des concerts à guichets fermés lors de leur tournée en Allemagne, en Amérique du Nord et en Europe, se produisant sur les plus grandes scènes de festivals du monde et amassant des centaines de millions de streams.

Depuis la formation du groupe en 2015, Frederik Rabe (chant), Finn Schwieters (guitare), Luca Göttner (basse), Jonathan Wischniowski (clavier) et Finn Thomas (batterie), ont pris d’assaut la scène indépendante rock avec des tubes comme « Wild Stare » et « Matin bleu ». Leur premier album, Rookery (2020), a collecté plus de 200 millions de streams et atteint la troisième place des charts allemands.

Giant Rooks poursuit désormais son voyage avec l’annonce de son deuxième album très attendu, How Have You Been ?, qui sortira le 2 février 2024. Le titre de l’album pose une question simple mais qui fait réfléchir, donnant un ton profond et sincère, tout en montrant la croissance du groupe et un son plus mature. L’album est déjà disponible en précommande avec un CD, une édition limitée signée crystal-clear 2 LP avec un poster recto-verso et bien d’autres surprises.

Réservations : lerextoulouse.com