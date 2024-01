Garosnow retrouve les Pyrénées dès le weekend prochain !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Garosnow repart en tournée pour la 11ème année avec un premier arrêt aux Angles (66) les 12 & 13 Janvier 2024.

La Montagne se transforme en club avec la tournée Garosnow. Pour la 11e année, elle prendra place aux Angles pour une première étape. Le petit frère de Garorock propose aux fans de ride et de musique électro des week-ends de folie aux line-ups qui réchauffent le coeur (et les mains) ! Début janvier, on pourra découvrir Julien Granel, Worakls, Dylan Dylan, Joris Delacroix, Marina Trench, Train Fantôme et tant d’autres.

Un deuxième rendez-vous a lieu à Saint-Lary du 19-21 janvier prochain avec notamment Synapson, Mosimann ou encore 2TH.

Réservez vos places sur https://www.garosnow.com/les-angles/billetterie