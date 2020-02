Rencontre avec Diane Ducret pour « La Dictatrice » à la FNAC Toulouse

Partager Facebook

Ce jeudi 27 février à 17h30, l’auteure de best-sellers Diane Ducret présentera, lors d’une rencontre à la FNAC Toulouse Wilson, son roman La Dictatrice.

Diane Ducret nous livre une vision infiniment romanesque d’un Occident qui sombre dans le chaos et trouve son nouveau guide en une femme aux motivations aussi secrètes que son ambition est démesurée dans son nouveau roman « La Dictatrice ».

Depuis des années, on entend grogner la révolte sur le Vieux Continent. Un sentiment de rejet généralisé, l’impression pour beaucoup d’avoir été débarqués du progrès. Quand soudain, un violent orage éclate. Une femme se lève parmi la foule. Munich, novembre 2023, une manifestation populaire. Aurore Henri se saisit d’un pavé et le lance au visage d’un chef d’État. Derrière son regard bleu magnétique, une volonté d’acier, un espoir fou, guérir les hommes de leurs tendances destructrices, bâtir une société nouvelle où règnent la paix et l’harmonie.

Diane Ducret est auteur et historienne. On lui doit Femmes de dictateur (2011) devenu un best-seller, puis Femmes de dictateur, volume 2 (2012) et Corpus Equi (2013) qui a btenu le Prix du premier roman 2013 de la Forêt des livres. Depuis, elle a publié plusieurs ouvrages; L’homme idéal existe, il est québécois (2015), Lady Scarface(2016), La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose (2018).

Rencontre avec Diane Ducret

Jeudi 27 février 2020

17h30

FNAC Toulouse Wilson