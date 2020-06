« RE-CYCLAGES », l’expo photo s’installe à Toulouse !

Partager Facebook

Du 4 juillet au 2 août 2020 sur les grilles du Jardin Raymond VI, allée Charles-de-Fitte à Toulouse, découvrez l’exposition photo « Re-cyclages ».

A l’initiative de huit éco-organismes et avec le soutien de Toulouse Métropole, le photographe Alain Fouray expose cet été une série de clichés « grandeur nature », dans la ville rose.

Pour accompagner le changement dans nos comportements au quotidien, mais aussi donner du sens aux gestes de recyclage, le photographe interpelle le grand public en affichant à la vue de tous, nos « déchets ».

Accessible à tout public, l’exposition « RE-CYCLAGES » s’arrête dans les grandes villes de France, depuis plus de trois ans (Nice, Bordeaux, Nantes, Lyon, Montpellier, Caen, Paris et Brest). Il s’agit d’une itinérance artistique, qui part à la rencontre des citoyens au cœur de leur ville. L’objectif est de faire connaître toutes les actions concrètes que l’on peut mener en faveur de l’environnement, à commencer par le tri, le recyclage et la valorisation.

Cette invitation à la réflexion met en lumière la matière, celle de nos vieux objets, de nos produits usagés et de nos déchets, avant qu’ils ne connaissent une seconde vie. Petits et grands, en famille, entre amis ou sur le temps périscolaire, vous êtes tous invités à découvrir l’exposition RE-CYCLAGES au jardin Raymond VI à Toulouse.

Huit filières en charge de la collecte et du traitement des déchets en France, se sont réunies pour présenter cette exposition d’intérêt général et sensibiliser un large public : A.D.I.VALOR, COREPILE, CYCLAMED, DASTRI, EcoDDS, ECO TLC, PV CYCLE et VALDELIA. Avec cet arrêt sur image, ces éco-organismes souhaitent transformer le regard du public sur nos produits en fin de vie.

Accessible à tous et gratuite, l’exposition sera affichée du 4 juillet au 2 août 2020 sur les grilles du Jardin Raymond VI, au cœur de la ville rose.