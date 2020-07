Quels sont les magasins ouverts ce 14 juillet 2020 ?

Partager Facebook

Les magasins de Toulouse seront ouverts, pour certains, ce mardi 14 juillet 2020 !

Comme à chaque jour férié, on se pose la même question : Est ce que les magasins seront ouverts ce 14 juillet à Toulouse ? La réponse est oui pour la plupart des commerçants. Il faut dire que le confinement et la situation sanitaire ont causé des dégâts économiques, et à la veille des soldes d’été, c’est l’occasion parfaite pour profiter de toutes les ventes privés.

Tous les centres commerciaux (Saint Orens, Blagnac, Portet, Roques) et les grands magasins (Ikea, Fly, Castorama….) de l’agglomération sont ouverts. Cependant, des aménagements d’horaires sont mis en place notamment dans les supermarchés. Attention à ne pas vous y rendre à la dernière minute.

En centre ville, les grandes enseignes accueilleront les toulousains comme les Galeries Lafayette, la Fnac etc.. Pour les petites marques, il faudra regarder leurs horaires d’ouverture sur leur page Facebook.

Le temps sera au rendez-vous de ce 14 juillet à Toulouse, l’occasion de flâner, de profiter des restaurants du centre ville ou encore de visiter quelques musées ouverts aussi en ce mardi.

Pour rappel, les soldes d’été débutent mercredi 15 juillet mais de nombreux magasins proposent déjà des ventes privés avec des offres équivalentes aux premiers jours des soldes.