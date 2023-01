Quel spectacle voir à Toulouse en janvier 2023 ?

Partager Facebook

Quels sont les spectacles à voir ce mois de janvier à Toulouse : Thomas VDB, Kyan Khojandi, le mois Molière à Altigone ou encore Oncle Vania au théâtredelacité. Il y en aura pour tous les gouts !

Le Mois Molière à Altigone

Durant le mois de janvier, et pour bien débuter l’année 2023, la compagnie théâtrale L’Esquisse offre au public quatre pièces signées Molière. On pourra voir à l’Altigone les pièces cultes comme l’Avare, Le Médecin malgré lui, les Fourberies de Scapin et Le malade Imaginaire.

> https://www.toulouseblog.fr/en-janvier-cest-le-mois-moliere-a-altigone/

Oncle Vania du 10 au 14 janvier au Théâtre de la Cité

Au mois de janvier, la nouvelle création de Galin Stoev nous plonge au coeur de la comédie humaine. L’Artiste-directeur du ThéâtredelaCité s’empare de l’une des oeuvres emblématiques d’Anton Tchekhov et la place dans un futur proche dystopique. Avec humour et une acuité féroce, il offre un passionnant théâtre de l’intime. Désir, ambition, regret, solitude…

> https://www.toulouseblog.fr/oncle-vania-de-tchekhov-en-janvier-2023-au-theatredelacite/

Thomas VDB s’acclimate au Casino Barrière le 12 janvier

L’ancien journaliste musical continue de nous bluffer année après année. Entre ses chroniques sur France Inter, son duo avec Mathieu Madenian, Thomas VDB enchaine les spectacles brillants sur scène. On se rappelle de Thomas VDB chante Daft Punk ou dernière Bon Chien chien à redécouvrir sur Netflix. Le revoilà avec un nouveau seul en scène qui joue depuis 2021 et dont on découvrira son histoire sur scène à Toulouse en 2023.

> https://www.toulouseblog.fr/thomas-vdb-a-toulouse-en-2023/

Disney sur Glace du 13 au 15 janvier au Zénith Toulouse

Rejoignez Mickey et ses amis dans le spectacle Disney sur Glace La Grande Aventure!Explorez le royaume des esprits colorés de Coco, partez en mer avec Vaïana, regardez Belle dans le ciel lorsque le lustre enchanté prend vie, et chantez avec Elsa. Créez des souvenirs avec Aladdin, Toy Story et La Petite Sirène, et participez à une véritable fête !

Le spectacle Diamond Dance le 15 janvier au Casino Barrière

C’est le retour de Diamond Dance ! Un électrochoc entre le hip-hop et la danse classique, une rencontre improbable mais jubilatoire. Une histoire d’amour entre deux mondes si éloignés et pourtant si proches.

Dans ce spectacle entièrement consacré à la danse, à toutes les danses, les codes se mélangent, les musiques se mixent, le talent est toujours là.

> https://www.toulouseblog.fr/diamond-dance-a-toulouse-gagnez-vos-places-sur-toulouseblog/

Pierre-Emmanuel Barré fait son Zénith Toulouse le 18 janvier

Dans « Pff.. », Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que « vous repartiez moins con et qu’il reparte plus riche ». Tout un défi pour l’humoriste à découvrir le 18 janvier 2023 au Zénith de Toulouse avec des invités : Giedré, Ayemeric Lompret, ou encore Benjamin Tranié et Guillaume Meurice.

> https://www.toulouseblog.fr/pierre-emmanuel-barre-en-spectacle-au-zenith-toulouse-en-janvier/

Redouane Bougheraba au Casino avant le Zénith le 18 janvier

Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire, comme sa Provence natale ! Premier marseillais du Jamel Comedy Club, acteur à l’affiche du dernier chef d’œuvre de Grand Corps Malade et Mehdi Idir La Vie scolaire, comédien phare du Paname Art Café… Redouane se produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public.

> https://www.toulouseblog.fr/redouane-bougheraba-soffre-un-zenith-de-toulouse-en-2023-2/

Kyan Khojandi passe une Bonne Soirée au Zénith le 24 janvier

On l’a découvert il y a plusieurs années avec son programme court sur Canal +, Bref. Puis, on l’a retrouvé aux commandes, dans l’arrière boutique, de Bloqué ou Serge le Mytho. On l’a vu au cinéma. Mais, on l’adore sur scène quand il digresse sur un sujet, quand il improvise et quand il nous fait rire et nous émeut. Kyan Khojandi est de retour avec un nouveau spectacle : Une bonne soirée. Avec un excellent pitch : « Récemment, j’ai vécu une des meilleures soirées de ma vie, il faut que vous raconte ».

> https://www.toulouseblog.fr/kyan-khojandi-en-spectacle-au-zenith-toulouse-en-janvier-2023/

Chers Parents les 25 et 26 janvier à l’Aria

Un régal de comédie grinçante et drôle à partager en famille… à vos risques et périls, sourire aux lèvres à découvrir à l’Aria.

Alexis Le Rossignol le 28 janvier à la Comédie de Toulouse

Loin des stand-up survitaminés à la recherche de la punchline qui tue, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis.

Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société.

> www.lacomediedetoulouse.com

Bernard Werber au Bascala le 28 janvier

L’écrivain Bernard Werber (auteur entre autres des Fourmis, des Thanatonautes et de la Prophétie des Abeilles), accompagné à la harpe par Vanessa Francoeur, vous propose cinq méditations guidées pour mieux vous connaître, vous rappeler qui vous avez été et découvrir qui vous allez devenir. Le spectacle est une expérience directe avec toute la salle. Plus qu’un simple divertissement, le « VOYAGE INTÉRIEUR » est un moment interactif qui vous apprend de manière amusante quelques secrets sur vous-mêmes que vous ignorez ou… que vous avez oubliés.

> https://spectacles.le-bascala.com/bernard-werber/

Anthony Kavanagh est Happy au Casino Barrière le 31 janvier

Anthony Kavanagh, l’humoriste-showman aux multiples talents et à l’énergie débordante, partagera avec vous tout ce qui le rend « HAPPY » ! 5 ans que vous ne l’avez pas vu, autant dire qu’il en a des histoires à vous raconter. Une chose est sûre, en sortant de son spectacle vous serez gonflé à bloc et à la question « Êtes-vous heureux ? » la réponse se lira facilement sur votre visage.

> https://www.toulouseblog.fr/lhumoriste-anthony-kavanagh-de-retour-en-janvier-a-toulouse/