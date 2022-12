Oncle Vania de Tchekhov en janvier 2023 au Théâtredelacité

Partager Facebook

Découvrez Oncle Vania de Tchekov du 10 au 14 janvier au ThéâtredelaCité Toulouse.

Au mois de janvier, la nouvelle création de Galin Stoev nous plonge au coeur de la comédie humaine. L’Artiste-directeur du ThéâtredelaCité s’empare de l’une des oeuvres emblématiques d’Anton Tchekhov et la place dans un futur proche dystopique. Avec humour et une acuité féroce, il offre un passionnant théâtre de l’intime. Désir, ambition, regret, solitude…

L’histoire : Dans le domaine d’Oncle Vania, ce qui reste d’une famille éclatée se rassemble pour tenter de vivre ensemble et réinventer un futur commun. Chacun avec ses espoirs et ses frustrations, pour faire face à des questionnements aussi banals que métaphysiques : comment nos rêves d’autrefois deviennent nos propres accusateurs farouches ? Comment les sentiments poétiques et tendres qui nous animent se métamorphosent en démons animés par la jalousie et la haine ? Où se trouve ce mystérieux point de bascule qui transforme la paix en guerre ?

Réservations : https://theatre-cite.com/

Photo : OncleVania_credit_MarieLiebig